10 фактов о женщинах, о которых нужно знать мужчинам
2017-03-18 19:38
10 фактов о женщинах, о которых нужно знать мужчинам
Удивительные факты о женщинах, которые помогут многое прояснить в попытках разгадать суть этих прекрасных существ.
1. Если у девушки после четырех чисток своей обуви, остаются сомнения в его чистоте, она проведет пятую чистку.
2. Каждые 90 секунд одна женщина в мире умирает во время беременности или родов.
3. Все вроде как знают, что женщины разговорчивее мужчин. Ученые приводят на этот счет свои цифры: женщины произносят в среднем за день 20 тыс. слов, мужчины – 13 тыс.
4. 20 из ста самых богатых женщин в мире получили свои состояния в результате разводов с мужчинами.
5. Запах новорожденных детей возбуждает женщин так же сильно, как запах любимых наркотиков – наркоманов, говорят ученые. У мужчин такой «зависимости» нет.
6. В Древнем мире женщины часто намащували тело затем гладиаторов. Считалось, что это полезно для кожи.
7. Женщины в Великобритании имеют в среднем 19 пар обуви, но при этом носят из них только семь.
8. В России женщин на 9 млн больше, чем мужчин.
9. 40% американских женщин не находятся в официальных отношениях с мужчинами. И эта цифра постоянно растет.
10. Женщины тратят почти год своей жизни, решая, что надеть.