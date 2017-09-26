10 фактов о женщинах, о которых нужно знать мужчинам

despravda | 26.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-03-18 19:38

10 фактов о женщинах, о которых нужно знать мужчинам
Удивительные факты о женщинах, которые помогут многое прояснить в попытках разгадать суть этих прекрасных существ.

1. Если у девушки после четырех чисток своей обуви, остаются сомнения в его чистоте, она проведет пятую чистку.

2. Каждые 90 секунд одна женщина в мире умирает во время беременности или родов.

3. Все вроде как знают, что женщины разговорчивее мужчин. Ученые приводят на этот счет свои цифры: женщины произносят в среднем за день 20 тыс. слов, мужчины – 13 тыс.

4. 20 из ста самых богатых женщин в мире получили свои состояния в результате разводов с мужчинами.

5. Запах новорожденных детей возбуждает женщин так же сильно, как запах любимых наркотиков – наркоманов, говорят ученые. У мужчин такой «зависимости» нет.

6. В Древнем мире женщины часто намащували тело затем гладиаторов. Считалось, что это полезно для кожи.

7. Женщины в Великобритании имеют в среднем 19 пар обуви, но при этом носят из них только семь.

8. В России женщин на 9 млн больше, чем мужчин.

9. 40% американских женщин не находятся в официальных отношениях с мужчинами. И эта цифра постоянно растет.

10. Женщины тратят почти год своей жизни, решая, что надеть.

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