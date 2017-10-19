10 эффективных средств лечения, когда першит горло и хочется кашлять
2017-10-18 22:26
10 эффективных средств лечения, когда першит горло и хочется кашлять
Все эти советы помогут вам справиться с неприятными симптомами!,
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Все эти советы помогут вам справиться с неприятными симптомами!, передает Rus.Media.
Першение в горле, сопровождающейся надсадным сухим кашлем – крайне неприятное состояние, с которым приходилось сталкиваться каждому из нас. В такой ситуации трудно уснуть, больно глотать пищу и даже разговаривать становится практически невозможно. А если болезненное состояние усугубляется болью в горле, отеком гортани и потерей голоса, ситуация и вовсе становится критической.
Столкнувшись с такой проблемой, хочется быстрее избавиться от нее, но прежде, чем бежать в аптеку за смягчающими леденцами и покупать антибактериальные средства, стоит посетить врача и выяснить причину недомогания.
Почему першит в горле и мучает кашель
По словам врачей в 95% случаев эти симптомы связаны с простудой и воспалительными процессами в дыхательных путях. Их вызывают такие заболевания, как ОРВИ, фарингит, ларингит и другие патологии, причиной появления которых являются болезнетворные микробы.
Тем не менее, горло может драть с некоторых других причин. Часто такой симптом появляется у курильщиков, кашель с першением в горле может быть побочным эффектом приема некоторых лекарственных препаратов, и даже повышенная нагрузка на голос, у телефонных операторов, лекторов или певцов может провоцировать эти неприятные симптомы.
Существует также ряд заболеваний, которые проявляют себя кашлем и першением в горле. Например, данные симптомы могут быть первыми признаками туберкулеза или указывать на патологии носового дыхания (ринит, аденоиды, искривление носовой перегородки). У лиц с сердечной недостаточностью может появиться так называемый «сердечный кашель», отличительной особенностью которого является першение в горле.
Порой першение в горле становится симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности, рефлюкс-эзофагита. Новообразования в бронхах, невроз глотки, сифилисом, некоторые эндокринные нарушения и даже банальная аллергия – все эти заболевания могут сопровождаться кашлем и сухостью слизистых оболочек, из-за которых начинает першить в горле.
Как бороться с кашлем и першением
Совершенно очевидно, что с неприятными симптомами в горле нужно бороться. Правда, чтобы устранить их, для начала нужно выяснить причину появления. Если всему виной «кашель курильщика» – следует отказаться от этой вредной привычки. Когда причиной неприятных симптомов становится прием лекарственных препаратов, следует попросить врача изменить медикаменты, если першение в горле и кашель является аллергической реакцией организма, нужно выявить источник аллергии и оградить себя от контактов с ним. Что же касается заболеваний, которые провоцируют вышеописанные симптомы, с ними необходимо бороться под контролем врача. Как только болезнь отступит, исчезнет и першение в горле.
В данной статье хочется обратить внимание на простудных заболеваниях, при которых першит горло и хочется кашлять. Для устранения этой проблемы врачи назначают различные препараты.
Например, для борьбы с инфекционным агентом специалисты назначают противовирусные средства, а в случае тяжелой формы заболевания – антибиотики. Чтобы облегчить состояние горла могут назначаться противовоспалительные и обезболивающие препараты. Помогают саднящему горлу и леденцы от кашля. Дополнительно врач может назначить прием иммуномодуляторов, которые укрепят иммунитет и будут способствовать скорейшему выздоровлению. А если вышеописанные симптомы вызваны неврозом глотки, с проблемой поможет справиться невролог, который назначит успокаивающие лекарства, а в сложных случаях – транквилизаторы и антидепрессанты.
Большим подспорьем в борьбе с сухим кашлем и саднящим горлом есть народные средства. Рецепты на основе природных компонентов прекрасно дезинфицируют, снимают боль и воспаление, и к тому же разжижают мокроту, помогая перевести сухой надсадный кашель в влажный, справиться с которым гораздо легче. А с разжижением мокроты отходит и першение в горле.
Топ-10 средств лечение, когда першит горло и хочется кашлять
1. Соль и сода
Самым простым, но вместе с тем чрезвычайно эффективным средством для полоскания горла при воспалении, кашле, хрипоте и першении, является раствор соли и соды. Соль обладает дезинфицирующими свойствами, а сода смягчает слизистую глотки, помогая отхождению мокроты и скорейшему выздоровлению. Готовится раствор для полоскания очень просто: растворите в стакане теплой воды ? ч. л. соли и ? ч. л. соды, после чего сразу же приступайте к процедуре. При этом помните, чтобы достичь максимального эффекта, полоскать горло нужно не менее 5 г/день.
2. Луковое масло
Устранить неприятные симптомы в горле поможет репчатый лук. Для этой цели возьмите пару крупных луковиц, очистите их от шелухи и мелко порежьте. Налейте в сковородку стакан нерафинированного подсолнечного масла и хорошенько разогрейте его. Отправьте измельченные овощи на сковороду и обжарьте до золотистой корочки, после чего снимите с плиты и процедите масло с помощью марли. Дав средству немного остыть, используйте его для полоскания горла 4-6 раз в день, пока проблема не исчезнет.
3. Отвар шалфея
Шалфей славится своим бактерицидным и ранозаживляющим свойствами. К тому же это лекарственное растение устраняет воспалительные процессы и смягчает слизистую горла, облегчая состояние больного. Чтобы почувствовать на себе целебную силу шалфея следует приготовить такой отвар: 1 ч. л. сухих листьев растения залейте стаканом кипятка и, прикрыв крышкой, оставьте на 15 минут. Через отведенное время процедите жидкость и используйте ее для полоскания горла. Если проводить процедуры каждые 2-3 часа, облегчение можно ощутить уже на вторые сутки.
4. Ромашковый чай
Средства на основе ромашки аптечной одними из первых приходят на помощь в случае сухого кашля, саднящего горла. В этом нет ничего удивительного, ведь лучшего средства, способного удалить болезнетворные микробы и справиться с воспалением природа еще не придумала. Чтобы помочь горла 1 ст. л. сухих цветков ромашки залейте стаканом кипятка и дайте средству настояться полчаса. Через отведенное время растворите в ромашковом настроении чайную ложку меда и пейте по чашке минимум 3 р/день. А чтобы усилить эффект от ромашкового чая, в течение дня полощите таким составом воспаленное горло.
5. Чеснок
Отправляясь ко сну, положите в рот один очищенный чесночный зубчик и посасивайте его, немного покусывая, чтобы овощ выделял сок. Как это работает? Не секрет, что чеснок богат аллицином, который обладает противомикробными свойствами и быстро уничтожает микробы, вызывающие заболевания горла. Более того, смешиваясь со слюной, чесночный сок становится именно тем средством, которое способно быстро снять воспаление и отечность в горле. Практика показывает, что буквально 1-2 процедуры, которые можно выполнять не только перед сном, но и с утра, помогут облегчить неприятные симптомы заболеваний верхних дыхательных путей.
6. Яблочный уксус
Справиться с першением в горле и другими неприятными симптомами поможет натуральный яблочный уксус. Что содержится в этом продукте уксусная кислота уничтожает бактерии и вирусы не хуже аллицина, и к тому же снимает боль в горле, которая мешает глотать пищу и разговаривать. Чтобы получить этот целебный состав необходимо растворить в стакане теплой воды 1 ст. л. уксуса и 1 ст. л. жидкого меда. Сначала три раза прополощите горло приготовленным раствором, а оставшуюся жидкость выпейте.
7. Морковь со свеклой
Существует еще один полезный рецепт, который действует сразу в нескольких направлениях, устраняя симптомы простуды и нормализуя состояние глотки. Причем ингредиенты для его приготовления можно найти на любой кухне. Для этого смешайте в равной пропорции свекольный сок и сок моркови. В 250 мл готовой смеси разведите 1 ст. л. меда и принимать его по стакану утром и вечером, выпивая медленными глотками.
8. Мята и мелисса
От першения в горле, сухого кашля отлично спасают ингаляции. Процедуры можно проводить с лекарственными средствами, приобретенными в аптеке, а можно 1 ст. л. мелиссы и 1 ст. л. листья мяты залить кипятком (1 стакан). Через 30 минут, когда средство настоится, можно наполнить им чайник или ингалятор, и вдыхать целебные пары. Проводите процедуры 2-3 раза в день, и вскоре вы почувствуете долгожданное облегчение.
9. Пихтовое масло
Существует и другой рецепт приготовления средства для ингаляций. Особенно полезен он будет лицам, кроме сухого кашля и раздражения страдают от осиплости голоса. Чтобы приготовить раствор, в стакане кипятка растворите 10 капель пихтового масла и кусочек бальзама «Звездочка» (буквально с головку спички). Вдыхайте целебные пары в течение 15-20 минут через ингалятор или обычный заварник.
10. Миндаль
Огромную помощь в борьбе с заболеваниями верхних дыхательных путей может предоставить миндаль. Чтобы быстро привести себя в порядок, на ночь замочите несколько миндальных орешков в воде, а с утра измельчите их таким образом, чтобы получилась паста. Принимайте такой средство по 1 ст. л. после каждого приема пищи (минимум 3 р/день). Кроме того, в аптеке вы можете приобрести миндальное масло, которое чрезвычайно полезно для саднящего горла. Добавляйте в еду по 1 ч. л. такого масла или просто пейте его по 1 ч. л. трижды на сутки.
Несмотря на то, что вышеописанные рецепты давно зарекомендовали себя в качестве эффективных средств для лечения патологий верхних дыхательных путей, перед их применением не забудьте проконсультироваться со специалистом.
Рекомендации на период лечения
Кроме того, помните, что для скорейшего выздоровления, применения одних лишь медикаментов и народных средств недостаточно. Важно придерживаться рекомендаций, которые помогут укрепить иммунитет и ускорят выздоровление. В этом плане на время лечения:
полностью откажитесь от острой и соленой пищи, табака и алкоголя, поскольку эти вредные продукты способны раздражать слизистую горла;
постарайтесь меньше разговаривать, чтобы лишний раз не раздражать глотку;
пейте больше теплых жидкостей: чая, морсов, настоев трав.
Если першение и кашель вызваны аллергией:
приобретите ионизатор воздуха, чтобы он освежал и очищал воздух в доме;
регулярно проводите влажную уборку в доме, удаляя пыль;
избавьтесь от накопителей пыли: ковров, тяжелых портьер, мягких игрушек;
перед сном проветривайте спальное помещение хотя бы 10-15 минут;
после уличной прогулки обязательно меняйте одежду;
вернувшись с улицы, промывайте нос и полощите горло слабым раствором поваренной соли.
Когда же кашель и першение являются симптомами рефлюксной болезни, чтобы снизить нагрузку на желудок:
нормализуйте собственный вес;
старайтесь не переедать;
откажитесь от острой и жирной пищи;
забудьте об алкоголе и курении;
после приема пищи не принимайте горизонтального положения.
Все эти советы помогут вам справиться с неприятными симптомами. Не пожалейте времени и сил, ведь в дополнение к выздоровлению вы получите крепкий иммунитет, который убережет вас от рецидивов. Крепкого вам здоровья!