10 человек отравились копченой рыбой на Привокзальном рынке во Львове
2017-09-23 12:15
10 человек отравились копченой рыбой на Привокзальном рынке во Львове
У всех госпитализированных диагностировали острую кишечную инфекцию.
Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали 10 человек, у которых диагностировали острую кишечную инфекцию. Известно, что все пострадавшие ели горячую копченую рыбу, которую купили в киоске на рынке «Привокзальный».
О первых пострадавших стало известно в пятницу, 22 сентября, вечером.
«Все пострадавшие употребляли в пищу рыбу горячего копчения, которую приобрели в одном из торговых киосков на рынке «Привокзальный» во Львове. При поступлении состояние ближе к тяжелому. Жалобы на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул», – говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
Однако к утру субботы количество госпитализированных увеличилось до 10 человек (из них один ребенок).
«О возникшей ситуации и привела к заболеванию людей, сообщено руководство лабораторного центра и соответствующих подразделений Держпродспоживслужби, которые осуществляют обследование и проводят работу в очаге инфекции», – сообщили в ЛОГА.