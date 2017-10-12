10 бывших спортсменов, которые перестали держать себя в тонусе. Только посмотри, как они растолстели!

despravda | 12.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-07-26 17:34

10 бывших спортсменов, которые перестали держать себя в тонусе. Только посмотри, как они растолстели!
Не поверил бы, если бы не увидел.

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Говорят, что бывших спортсменов не бывает. И правда, даже оставив большой спорт, многие из атлетов остаются в прекрасной форме и постоянно держат себя в тонусе, просто делают это в силу сложившейся годами привычки. Но все ли из них придерживаются таких правил?

Тут у нас подборка фотографий спортсменов, которые однажды перестали жить по графику, забросили диеты и физические упражнения и стали обычными людьми, которых теперь ничего не сковывает. Вот как они выглядят, передает Rus.Media.

Кристиан Вьери из знаменитого нападающего превратился в доброго дядю, который отдыхает на море.

Анна Семенович разобьет каток, если задумает выполнить замысловатую фигуру.

Динара Сафина теперь комментирует теннисные матчи, первая ракетка мира завершила карьеру в 2014 году.

Рональдиньо-лучший футболист мира 2004 года, обзавелся симпатичным животиком.

Тоня Хардинг исполнила тройной аксель еще в 1991 году. Много воды с тех пор утекло.

Евгений Кафельников усиленно работает над тем, чтобы согнать эту прослойку.

Майкл Джордан сменил баскетбол на гольф и изрядно потолстел.

Майк Тайсон , тот же Железный Майк, больше похож на подушку. Но ударить, кажется, все еще может очень больно.

Рональдо де Лима теперь совсем не похож на футболиста…

Диего Марадона , который так рьяно копал мяча, теперь сам похож на мяч.

Ты можешь сказать, что это позор и тому подобное, но, по сути дела, каждый из них живет как хочет и, кажется, вполне счастлив! Другое дело, что непривычно видеть знаменитых атлетов в такой форме.

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