10 бывших спортсменов, которые перестали держать себя в тонусе. Только посмотри, как они растолстели!
2017-07-26 17:34
10 бывших спортсменов, которые перестали держать себя в тонусе. Только посмотри, как они растолстели!
Не поверил бы, если бы не увидел.
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Говорят, что бывших спортсменов не бывает. И правда, даже оставив большой спорт, многие из атлетов остаются в прекрасной форме и постоянно держат себя в тонусе, просто делают это в силу сложившейся годами привычки. Но все ли из них придерживаются таких правил?
Тут у нас подборка фотографий спортсменов, которые однажды перестали жить по графику, забросили диеты и физические упражнения и стали обычными людьми, которых теперь ничего не сковывает. Вот как они выглядят, передает Rus.Media.
Кристиан Вьери из знаменитого нападающего превратился в доброго дядю, который отдыхает на море.
Анна Семенович разобьет каток, если задумает выполнить замысловатую фигуру.
Динара Сафина теперь комментирует теннисные матчи, первая ракетка мира завершила карьеру в 2014 году.
Рональдиньо-лучший футболист мира 2004 года, обзавелся симпатичным животиком.
Тоня Хардинг исполнила тройной аксель еще в 1991 году. Много воды с тех пор утекло.
Евгений Кафельников усиленно работает над тем, чтобы согнать эту прослойку.
Майкл Джордан сменил баскетбол на гольф и изрядно потолстел.
Майк Тайсон , тот же Железный Майк, больше похож на подушку. Но ударить, кажется, все еще может очень больно.
Рональдо де Лима теперь совсем не похож на футболиста…
Диего Марадона , который так рьяно копал мяча, теперь сам похож на мяч.
Ты можешь сказать, что это позор и тому подобное, но, по сути дела, каждый из них живет как хочет и, кажется, вполне счастлив! Другое дело, что непривычно видеть знаменитых атлетов в такой форме.