1 октября – Всемирный день вегетарианства
2017-10-01 08:10
1 октября – Всемирный день вегетарианства
Свой «профессиональный» праздник сторонники этого образа жизни могут праздновать целый месяц…
Каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day), учрежденный Североамериканским вегетарианским обществом (North American Vegetarian Society, NAVS) в 1977 году и через год поддержанный Международным вегетарианским союзом (International Vegetarian Union, IVU), передает Rus.Media.
Этот ежегодный праздник призван повысить информированность общественности о преимуществах вегетарианского образа жизни как со стороны здоровья и экологии, так и с этической точки зрения, а также направлен на продвижение различных аспектов вегетарианства.
Вегетарианство (англ. vegetarian, от позднелатинского vegetabilis – растительный) – это система питания, исключающая из пищи продукты животного происхождения. Как и все традиции, оно имеет свою, причем – давнюю историю. Считается, что вегетарианство зародилось в азиатских странах еще в древние времена, и в его основе изначально лежат религиозные традиции буддизма и индуизма. В Европе вегетарианство появилось только в начале 19 века, и конкретно – в Англии, где широкому распространению этого «захвата» способствовали буддистские учения, с которыми колонизаторы познакомились в Индии. Кстати, в Англии же было основано и первое одноименное общество (в 1847 году), и сегодня она является страной, где проживает наибольшее количество сторонников вегетарианской диеты (около 6 % от общего населения). Надо также отметить, что свою лепту в развитие этого учения внес и экономический кризис в Европе, который привел тогда к подорожанию значительной части продуктов питания.
Распространению вегетарианства «поспособствовала» и эволюционная теория Дарвина, которая «уничтожила» в обществе религиозные и философские оправдания убийства животных. Тогда же начались и первые серьезные исследования вегетарианства, появились авторские работы о пользе растительной пищи для хорошего самочувствия и душевной гармонии. Революционная система питания стала завоевывать все больше новых поклонников. Например, Шопенгауэр считал, что вегетарианец – человек с более высокими нравственными и моральными устоями, а Бернард Шоу заявлял, что он питается как порядочный человек, не употребляя трупы невинных существ. Самым известным русским вегетарианцем того времени был Лев Толстой, который считал, что «добродетель несовместима с бифштексом».
С годами вегетарианство распространилось по всему миру, оно развивалось, немного трансформировалось, и самые ярые его поклонники придерживались все более строгой «диеты», отказываясь не только от мяса, но и других животных продуктов. И сегодня вегетарианство не теряет своей популярности. Хотя причины, почему люди выбирают данный образ жизни, разные. Кто – то- в попытке угнаться за модой, кто – то ради похудения, кто – то- чтобы «выделиться из толпы», кто-то-ради здоровья, а кто – то- по этическим и религиозно-духовных соображений. Но остаются в нем не все, потому что вегетарианство – это все же не диета или мода, а именно стиль жизни и соответствующее мировоззрение.
Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в мире насчитывается почти миллиард людей, придерживающихся принципов вегетарианства. То есть от мясоедения осознанно отказались примерно 10-11% жителей планеты, считая, что тем самым они обретают не только здоровье, но и душевное спокойствие. Ведь их лозунг «Мы никого не убили».
Надо также сказать, что классическая теория вегетарианства предполагает отказ от мяса (плоти) живых существ, но современная культура вегетарианства включает в себя и множество различных течений. Например, сыроедение (употребление в пищу только необработанных тепловыми методами продуктов), или фрукторианство (употребление одних лишь свежих фруктов, овощей, ягод, семечек, орехов, но отказ от корней и корнеплодов), или лактовегетарианство (кроме растительной пищи можно молоко, молочные продукты и яйца) и другие. Однако многие из сторонников этой культуры придерживаются принципов вегетарианства и даже отказываются от использования в повседневной жизни меха, кожи животных, шерсти, шелка и т. п. Таких людей называют веганами.
Споры о вреде и пользе вегетарианства в мире ведутся давно, в том числе и медиками. По мнению многих врачей, у данного образа жизни есть неоспоримые преимущества – здоровое снижение веса, снижение риска ожирения и количества холестерина, который поступает в организм с пищей. Но, по их же мнению, есть и минусы. Прежде всего, любое ограничение потребления мяса приводит к недостатку жизненно важных аминокислот и минералов. Все это не только приводит к ухудшению состояния костей, волос, кожи…, но и у людей, совсем отказались от мяса, может возникнуть серьезная проблема – атрофия сердечной мышцы.
Поэтому медики предостерегают от «фанатского» вегетарианства, когда человек сознательно обедняет свой рацион, практически не компенсируя дефицит животного белка, аминокислот и витаминов. Только правильно спланированное вегетарианство не вредит человеку. И вести такой образ жизни вполне приемлемо, но именно взрослым людям, а навязывать тот же образ жизни своим детям не стоит. Ведь для ребенка подобная диета недопустима, поскольку детский организм растет, и если его лишить пищи животного происхождения на раннем этапе развития, может произойти отставание в физическом развитии. Так же вегетарианство противопоказано беременным женщинам из-за угрозы выкидыша, кормящим мамам и крайне нежелательно для пожилых людей.
Кстати, среди приверженцев вегетарианства были такие известные личности, как: Пифагор, Платон, Леонардо да Винчи, Винсент ван Гог, Лев Толстой, Эмиль Золя, Франц Кафка, Бернард Шоу, Бенджамин Спок, Томас Мор, Вольтер, Руссо, Адам Смит, Байрон и другие. Сегодня от продуктов животного происхождения отказываются Боб Дилан, Ричард Гир, Адриано Челентано, Брэд Питт, Стинг, Натали Портман, Стивен Сигал, Пол Маккартни, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Деми Мур и другие.
Кстати, свой «профессиональный» праздник сторонники этого образа жизни могут праздновать целый месяц, так как со Всемирного дня вегетарианства начинается так называемый «месяц вегетарианской осознанности» (Vegetarian Awareness Month), в течение которого проходят различные тематические мероприятия, посвященные вопросам пользы и вреда вегетарианства и который продолжается до Международного дня вегана, то есть до 1 ноября.
Традиционно среди самых популярных акций и мероприятий Дня вегетарианства, которые проводятся в разных странах, – флешмобы с призывами не убивать животных ради пищи; кулинарные мероприятия (например, многие рестораны в этот день включают в меню только вегетарианские блюда, а магазины предлагают скидки на овощи и фрукты); дискуссии по вопросам вегетарианства, мастер-классы и дегустации вегетарианских кулинарных шедевров и т. д. Кстати, в Таиланде и Китае в это время проходит немало знаменитых вегетарианских фестивалей.