“Овсянка, сэр!” – ученые признали эту кашу идеальным завтраком
30.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Ежедневное потребление овсяной каши на завтрак идеально подходит для здоровья человека. К таким выводам пришли ученые из Университета в Ньюкасле (Великобритания).
Эксперт из цельнозерновых продуктов и злаков Крис Сил призывает последовать его примеру и утром остановить свой выбор именно на овсяной каши, которую можно разнообразить различными свежими или сушеными фруктами, орехами, молоком и тому подобное.
Тарелка овсянки на завтрак обеспечит организм человека необходимыми ей волокнами лучше, чем кусок хлеба из цельного зерна. Каша также практически не имеет жира и сахара, зато богат на полезные химические элементы, такие как железо, медь, марганец, а также витаминами группы В, пишет gogetnews.info.