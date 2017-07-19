“Наш край” требует не сокращать количество бюджетных мест в вузах, – Мазурчак
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Правительство должно отменить постановление о сокращении на 21 % бюджетных мест в высших учебных заведениях страны.
Об этом говорится в обращении сопредседателя партии “Наш край” Александра Мазурчака к правительству.
Он убежден, что Кабмин не имел права сокращать количество бюджетных мест в вузах.
«Партия «Наш край» требует от правительства отменить постановление, принятое 12 июля, которым был уменьшен объем государственного заказа на 20,7 %. Государство должно не сокращать расходы на образование, а, наоборот, увеличивать их. В противном случае, самая одаренная украинская молодежь выезжает на учебу за границу», – отметил Александр Мазурчак.
Он добавил, что сокращение набора на одни и незначительное увеличение мест на другие специальности никоим образом не обосновано.
«Кабмин не привел ни одного прогноза относительно потребности в тех или иных специалистах в экономике Украины через 4-5 лет, когда сегодняшние абитуриенты закончат вузы», – отметил Мазурчак.
В общем сопредседатель партии “Наш край” отметил, что в очередной раз изменения были внесены уже тогда, когда абитуриенты не только сдали ВНО, но и начали подавать документы на поступление.
«Так же поступило правительство в прошлом году, когда уже во время вступительной кампании был изменен принцип распределения бюджетных мест в вузах. Любые изменения условий поступления и обучения должны вноситься не позднее 1 января года, в котором они вступают в силу», – подытожил Мазурчак.
Как известно, на прошлой неделе правительство приняло Постановление “О государственном заказе на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров в 2017 году” с общими рекомендациями относительно сокращения объемов госзаказа.
Общее количество абитуриентов, которые смогут учиться за государственный счет, в 2017 году составит 212 388 человек (по дневной форме обучения – 189 728 человек). Это меньше утвержденных в 2016 году показателей на 20,7 % (по дневной форме – на 14,9%).
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