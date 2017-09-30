“Чего она на меня гонит?” Посол ЕС рассказал о разговоре с Путиным в лифте
2017-09-30 14:39
“Чего она на меня гонит?” Посол ЕС рассказал о разговоре с Путиным в лифте
Посол Европейского союза в РФ Вигаудас Ушацкас рассказал журналистам детали своей случайной беседы с президентом РФ, которая характеризует российского лидера.
Эпизод, о котором идет речь, датирован 2014 годом, когда уже начался украинско-российский конфликт, но президентом Европейской комиссии еще оставался Жозе Мануэль Баррозу, передает Rus.Media.
“Мы в лифте ехали после переговоров. В лифте (были) только президент Еврокомиссии Баррозу, президент Путин, я и пара охранников … И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: Чего она на меня все время гонит?”, – рассказал Ушацкас.
Вопрос был неожиданным, поскольку перед этим все в лифте молчали, и не было понятно, о ком идет речь. Путин, очевидно, задал вопрос в развитие собственных мыслей, содержание которых окружающие не знали. Посол ЕС уточнил у президента РФ, о ком тот говорит; российский лидер объяснил, что он говорит про президента Литвы Далю Грибаускайте.
“Я ему говорю, ну как на вас не гнать, если вы здесь угрожаете Украине, угрожаете Литве, уже ввели санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции. Мы должны на это ответить, что нам еще делать? “, – пояснил европейский дипломат.
Стоит отметить, что интервью с откровенными деталями прозвучало в завершение работы Вигаудаса Ушацкаса в Москве – в этом году завершилась командировка дипломата в качестве главы представительства Евросоюза в РФ.