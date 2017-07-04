Ічнянця будут судить за азартный бизнес
Прилуцкой местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом).
Следствием установлено, что в помещении автостанции в г. Ичня функционировало подпольное игорное заведение. Организаторы азартного бизнеса позаботились о конспирации, поэтому заведение функционировало под видом интернет-центра.
В результате проведенного санкционированного обыска правоохранители изъяли системные блоки с программным обеспечением, мониторы, флеш-носители информации и черновую документацию. Сейчас лицу, причастному к деятельности игрового заведения сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.
В июне 2017 года под процессуальным руководством Прилуцкой местной прокуратуры к уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст.203-2 УК Украины, привлечено 3 лица.
Источник: Прилуцкая местная прокуратура
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