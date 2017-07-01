Шум пенитенциариев, орден Атрошенко и «европейский центр для животных»: пятничный итог новостей

magictr | 01.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Собачье голосования: 10 миллионов на «европейский» центр для животных.

Как известные черниговцы относятся к ЛГБТ-парадов и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией?

«Орден от Порошенко Атрошенко получил незаслуженно», – мнение черниговцев. Известный политолог возмущен тем, что Атрошенко дали орден.

В «Янтарній кошке» подрезали парня.

На Черниговщине мужчина убил бабушку до смерти.

Спасатели из Десны вытащили «загадочные» пакеты.

В черниговском Детинце археологи обнаружили интересные находки.

Мед с дегтем, или Как пенитенциарии подняли шум в центре Чернигова.

Сквер им. Попудренко без Попудренко: очередном переносе памятников.

Креативный «Трэш-арт» возле Технологического университета.

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