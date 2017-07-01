Шум пенитенциариев, орден Атрошенко и «европейский центр для животных»: пятничный итог новостей
Собачье голосования: 10 миллионов на «европейский» центр для животных.
Как известные черниговцы относятся к ЛГБТ-парадов и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией?
«Орден от Порошенко Атрошенко получил незаслуженно», – мнение черниговцев. Известный политолог возмущен тем, что Атрошенко дали орден.
В «Янтарній кошке» подрезали парня.
На Черниговщине мужчина убил бабушку до смерти.
Спасатели из Десны вытащили «загадочные» пакеты.
В черниговском Детинце археологи обнаружили интересные находки.
Мед с дегтем, или Как пенитенциарии подняли шум в центре Чернигова.
Сквер им. Попудренко без Попудренко: очередном переносе памятников.
Креативный «Трэш-арт» возле Технологического университета.
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