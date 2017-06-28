Школьники Черниговщины побывали в гостях у авиаторов (Фото)
До авиаторов Бригада тактической авиации м.Васильков, что на Киевщине, посетили школьники Сухополов’янської школы І-ІІІ ступеней Прилуцкого районного совета Черниговской области.
Заместитель командира по работе с личным составом подполковник Александр Продан поздравил гостей и во время путешествия частью рассказал ученикам об историческом пути бригады, ее назначение, возможности и боевой опыт. Возле Аллеи памяти погибших в АТО минутой молчания школьники почтили память героев – участников антитеррористической операции.
В ходе екскурсіїї подросткам рассказали об основах работы переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» и зенитной установки «ЗУ-23». Вместе с военными молодежь попыталась разобрать и собрать пистолет Макарова и автомат Калашникова. Посетили казарменное помещение и ознакомились с жизнью и условиями быта военнослужащих срочной военной службы.
Заместитель начальника техническо-эксплуатационной части авиационной техники майор Святослав Гнат провел интересную и содержательную экскурсию, по эволюции авиационной техники. Находясь в ангаре, будущие защитники увидели где выполняются периодические, регламентные и восстановительные работы на самолетах типа Миг-29 и Л-39.
В завершение встречи учителя и ученики выразили слова благодарности за возможность окунуться в военную жизнь авиаторов, поделились своими незабываемыми впечатлениями и вручили каравай, как символ благодарности, мира и уважения к украинских защитников.
Пресс-служба Бригада тактической авиации м.Васильков Воздушное командование «Центр»/ Air command Center»Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым