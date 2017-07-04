Шиповник защищает от опасной болезни
Ученые из Швеции пришли к выводу, что регулярное употребление напитков на основе экстракта шиповника не только укрепляет иммунитет, но и сокращает опасность развития диабета второго типа и болезней сердца.
В ходе исследования, организованного Университетом Лунда, специалисты в течение 6-ти недель давали добровольцам напитки, изготовленные на основе экстракта шиповника. А потом еще по 6 недель предлагали употреблять напитки из яблок и винограда. По истечению каждого периода врачи взвешивали участников эксперимента, измеряли у них кровяное давление, уровень жира в крови, а также делали пробу на переносимость глюкозы. В результате оказался рекордсмен – шиповник и ее свойства. Отвары из шиповника позволили, в среднем, снизить кровяное давление на 3,4%. Но наибольшего прогресса удалось достичь в вопросе снижения уровня «плохого» холестерина – он упал на 6%.
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