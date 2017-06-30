Шевченко – в память григорівському голове
Читаю в Шевченко с Псальмов Давыдовых: “Спаси мою душу, Да не скажет хитрый враг: “Я его осилил”.
Вот так бывает: вчера в Бахмаче памятника святили Поэту. А когда творили лития за упокой Тараса, в соседней Григоровке собралось трое московских попов: бывший мент, его зять и отступник из Киевского патриархата.
Председательствовал на этом Синедрионе григорьевский сельский голова. Последние три года он тяжело болеет чумой “борьбы за мир”. Мол, капітулюймо, крестяни. Хватит воевать.
Такого же мнения и миротворцы из Московской патриархии. Которые были Ґіркіна привезли с дарами волхвов. На той стороне они – “пастаім за зємлю русскуйу”. А на нашей – “мир любой ценой, хватит братьев убівать”.
А чего же прискакали до Григорьевки? Тут же вроде “мир”. Ага… Потому что село уже имеет более 200 подписей за Украинскую Церковь. И стоит на своем. Не хотят московского попа.
Ну тогда и “мира” не надо! Григорьевский председатель погнал поселковых депутатов собирать подписи – “против Украинской Церкви”. И смотрите же! К пятнице чтоб как один – за церковно-славянский патриархат!…
Может бы так и было. Но уже сегодня председатель написал заявление на увольнение. Аж странно: мог бы и пострадать пару дней, за “мир”, “за истину”.
Но что есть Истина? Сельский голова сегодня просто лепетал чернигівським АТОвцям: “Я вам не враг. Я вам не враг”. И какой из тебя враг, мужское??
Читаю в Шевченко с Псальмов Давыдовых: “Спаси мою душу, Да не скажет хитрый враг: “Я его осилил”.
На память Григорівському сельскому голове сам Шевченко написал знаменитое произведение. Так, именно в этой Григоровке Чернигівської области и написал. Когда гостил у одного из Скоропадских. Приведу это произведение полностью:
Не жаль на злого, коло его
И слава сторожем стоит.
А сожалению на хорошего такого,
Что и славу умеет обманет.
И до сих пор тошно, как вспомню
Готический с часами дом;
Село ободранная кругом;
И шапочку мужик снимает,
Как флаг увидит. Значит, господин
У себя с сопровождающими лицами гуляют.
Этот раскормленный кабан!
Вот лентяйка. Искренний господин,
Потомок гетмана дурного,
И презавзятий патриот;
Да и христианин еще до того.
В Киев ездит всякий час,
В свите ходит пределов панамы,
И пьет водку с мужиками,
И вольнодумствує в кабаке.
Тут он весь, хоть надрюкуй.
И еще в селе своим девочек
Перебирает. И спроста
Таки своих байстрят с десяток
В ч подержить к кресту.
Да и только то. Кругом паскуда!
Почему же его не так зовут?
Почему на его не плюют?
Почему не топчут!! Люди, человеки!
За кусок гнилой колбасы
У вас хоть мать попроси,
То оддасте. Не жаль его,
На пьяного Петра кривого.
А жаль большой на людей,
На тех юродивых детей!
На фото: заявление об увольнении Григорьевского сельского головы от 29.06.2017;
Место действия – Чернигівська обл., Украина
Ростислав МАРТЫНЮКДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым