«Чушь» мэра, уникальный линейный ускоритель и убийство егеря: главные события среды

magictr | 06.07.2017 | Новости | Комментариев нет

«Чушь» мэра: Атрошенко благословил дорожные работы под дождем. А также миллионы – на выход: мэр готовится к 2018 году.

Снесут или оставят: черниговцев беспокоит судьба братской могилы в центре города.

Уникальный для Украины установят линейный ускоритель в Чернигове.

«Черниговводоканал» опровергает информацию о попадании фенола в водопровод, а в Нежине фиксируют опасное повышение уровня фтора в воде.

Счастье в квадрате: двойняшки наступают.

О крутой отдых на Черниговщине, вкусы иностранцев и очереди на экскурсии смотрите в Детекторе.

И трагическое «охоты» на браконьеров — стали известны подробности убийства егеря.

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