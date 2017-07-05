Что является самым большим фактором ранней седины?
Преждевременная седина моментально добавляет к нашему возрасту лет пять-десять, вот поэтому-то женщины так беспокоятся, обнаружив у себя эти первые признаки приближения старости. Впрочем, появление седых волос часто не имеет ничего общего со старением: ранняя седина бывает связана с наследственностью, образом жизни, стрессами, даже этнической принадлежностью. Как оказалось, еще одна причина ранних седых волос – это … недостаток витамина В12.
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По словам профессора Стэнфордского университета доктора Алана Грина, дефицит витамина B12 может привести к поседению волос даже у детей! Этот витамин играет ведущую роль в поддержании естественной пигментации волос и роста новых здоровых волосков. Дефицит потребления витамина В12 (а его суточная норма составляет 3 мкг для взрослого человека) приводит к многочисленным проблемам: падает уровень гемоглобина в крови, ощущаются усталость, головокружение, мышечная слабость, онемение конечностей. Если в организм долгое время не поступает этот витамин, может развиться анемия. Кроме этих неприятных последствий, возможно и ранее поседение.
Где находится витамин В12?
В организме человека этот витамин не синтезируется. Больше всего внимания заслуживают такие продукты питания, содержащие витамин В12, как говяжья и телячья печень, почки, желтки яиц, сухое молоко (только нежирное), сардины, сельдь, лосось, устрицы, крабы. Немного меньше витамина В12 в мясе (говядина, свинина, курица), морепродуктах, кисломолочных продуктах и твердом сыре.
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