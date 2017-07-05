Что стоит знать о секс в летнюю жару
Несколько советов для еще большего удовольствия сообщает сайт Наша мама.
Публичные места
Если у тебя дома нет кондиционера, а окна выходят на солнечную сторону (и даже просто лежать на диване жарко и утомительно), то отправляйтесь туда, где кондиционеры есть: в торговые центры, музеи, кинотеатры и т.д. Надень платье, которое легкого задрать вверх, не снимая, а трусики оставь дома. Самое главное, если ты решила заняться сексом в публичном месте, – это не попасться на глаза охраннику, уборщице, контроллеру и другим людям, которые могут оперативно вызвать полицию.
Холодный душ
Секс в душе чревато падениями, травмами и ссадинами. Но что делать, если в квартире стоит адская жара, а вам с мужем хочется заняться любовью Постелите на дно ванны или душевой кабины резиновый коврик и постарайтесь сделать это максимально лениво и медленно …
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Гладкие поверхности
После секса в жару потом пот просочится не только простыни, но и матрас, после чего спать на нем будет не очень-то и комфортно. Занимаясь любовью летом, мягких поверхностей лучше избегать. В жару гораздо лучше подойдет кухонный пол. Только чистая поваренная пол.
Полюби жару
Жара неизбежна, но страдание – личный выбор каждого. Ты можешь проклинать лето, вытирая пот со лба и принимая душ 10 раз в день, а можешь получить кайф от горячего и влажного секса, когда температура 24 часа в сутки не опускается ниже 30 градусов. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Джеорело: edinstvennaya.ua
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