Что стоит знать, если у вас будут близнецы
Несколько вещей, которые вам точно понадобятся, сообщает сайт Наша мама.
Когда один ребенок хочет есть, второй может не быть голодным
Поэтому не нужно прикладывать обоих детей к груди одновременно. Прежде, чем кормить близнецов, убедитесь в том, что оба ребенка голодны и действительно хотят есть.
Не спешите знакомить малышей со всеми родственниками и друзьями
Во-первых, это будет утомительно для вас, а во-вторых, присутствие большого количества незнакомых людей может негативно сказаться на психическом здоровье детей. В первые месяцы жизни близнецов, постарайтесь ограничить посещения и насладиться ролью молодой мамы.
Не забывайте уделять время себе
Даже если вам будет казаться, что дети забирают 100% вашего времени, тщательно планируйте свой день. В жизни молодой мамы обязательно должно быть время для похода в салон красоты, принятия душа, шопинг и другие приятности, которые заставят почувствовать себя женщиной.
Не думайте, что иметь одного ребенка намного легче
Стать родителями близнецов – большое счастье. Примите это и перестаньте завидовать подругам, которые воспитывают одного ребенка. В конце концов ваше семейное счастье в один момент увеличилось на два. Разве это не повод порадоваться за свою семью?
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Не отказывайтесь от помощи
В первое время вам захочется побыть наедине со своей семьей, но через несколько месяцев вы будете очень уставать, поэтому помощь мамы или подруг будет кстати. Не отказывайтесь от такой возможности. Ведь поддержка родных в этот период поможет справиться со многими неурядицами. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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