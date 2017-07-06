Что стоит взять для ребенка, если вы планируете отпуск у моря

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Лето в самом разгаре, а значит, отпуск не за горами. Мы уверены, что вы уже приобрели для себя модный купальник и шляпу, теперь время подумать о своем малыше. Что именно стоит в первую очередь купить ребенку, если вы собираетесь на море? Об этом вы можете узнать, прочитав наш новый материал, все самое интересное ждет вас внутри, спешите!

1. Обувь.
Лето – именно тот период, когда малыши больше всего бегают и прыгают. Однако, здесь есть и подводные камни, стопа малыша еще не достаточно сформирована, и имеет все шансы на растягивание мышц, вывих или формирования плоскостопия. Чтобы избежать этих и многих других проблем, заранее приобретите своему малышу ортопедическую летнюю обувь, специальная обувь для плавания (чтобы уберечь хрупкие детские ножки от камней и рифов), а также повседневную обувь. Понимаем ваши переживания, ведь найти такую обувь с отличным качеством и демократичной цене бывает непросто. Но для вас мы уже успели найти интернет-магазин kalynka. Здесь вам предложат не только широкий ассортимент детской обуви, а и одежды и игрушек. Здесь вы найдете все необходимое на любой вкус и кошелек. Быстрая и простая доставка не заставит вас долго ждать и порадует вас новыми вещами от проверенного производителя. Попробуйте сами и мы уверены, что вы не пожалеете!

2. Плавки или купальник.
Конечно, малыш может плавать и в обычных трусиках, но ребенок сразу заметит, что у сверстников есть яркие и оригинальные плавательные костюмчики. Кроме того, ребенок может просто потерять трусики в море, а с плавками этого никогда не произойдет. Некоторые родители приучают детей плавать и играть в песке без одежды. Но ребенок может стесняться наготы, но это не самое худшее, в песке могут содержаться микробы, бактерии и вируса, которые могут привести к фатальным последствиям, поэтому будьте осторожны и заблаговременно позаботьтесь о пляжный костюм малыша.

3. Головной убор.
Чтобы у ребенка не случился главный удар, головокружение или перегрев, обязательно подумайте о головной убор. Панамка или кепка – на ваше усмотрение, главное – чтобы ребенок не снимала его с головы, находясь на солнце. Приятный бонус – вы убережете ребенка и от обгорівшого носика и щечек, ведь кожа ребенка такая чувствительная, особенно на лице.

Желаем вам приятного отпуска и хороших впечатлений. Надеемся, что наши советы помогут вам собрать малыша на морское побережье. Кстати, не забудьте про крем для загара, тогда ваш отпуск точно не омрачится мелкими неприятностями!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Как научить детей выговаривать “Р”?
  • 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr