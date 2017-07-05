Что спасет от жирного блеска на лице?
Все, что от вас потребуется – максимум 30 минут свободного времени и натуральные ингредиенты.
1. Нанесите на кожу лица на 15 минут, ватным тампоном обезжиренный кефир, смойте теплой водой. Такая маска слегка подсушивает кожу.
2. Нанесите на кожу лица на 10-15 минут, взбитый белок, смешанный с цедрой лимона. Смойте теплой водой. Маска по такому рецепту сужает поры и улучшает цвет лица.
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3. Смешайте 1 чайную ложку лимонного сока с 20 г дрожжей, добавьте немного теплого молока, нанесите на кожу на 15 минут, после смойте теплой водой. Эта маска хорошо очищает кожу.
4. Хорошо освежит и очистит кожу, маска из огурца и борной кислоты. Огурец измельчите на мелкой терке, добавьте борную кислоту в пропорции 1: 6, то есть 1 часть кислоты и 6 частей тертого огурца. Нанесите на кожу на 10 минут. Смойте теплой водой.
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