Что делать, если ужалила медуза
Правила первой помощи в случае ужаления медузы сообщает сайт Наша мама.
Какие лекарства помогут при ожоге медузы
Некоторые ожоги могут спровоцировать сильную аллергию. Поэтому лучше иметь при себе антігістамінні препараты. Само место ожога – это кожное воспаление. С ним справятся кремы с алоэ-вера в составе.
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Как избежать ожога медузы
Лучшая защита – это профилактика.
не заходить в воду после шторма
не трогать медуз руками
дайвингом на глубине и далеко от берега заниматься в перчатках
При сильно выраженных симптомах аллергии и отравления, сразу после оказания первой помощи лучше сразу обратиться к врачу. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
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