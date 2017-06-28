Чиновник Черниговской ОГА может сесть за решетку
Черниговской местной прокуратурой в суд направлено обвинительный акт в отношении жителя областного центра, который находясь в 2012 году в должности заместителя начальника одного из отделов областной государственной администрации, использовал служебное положение вопреки интересам службы в ходе выполнения работ по реконструкции и газификации одной из школ области.
Об этом ЧЕline сообщили в прокуратуре города Чернигова.
В ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленник подписал акт приемки выполненных строительных работ, достоверно зная, что 952 м.кв. дорожного покрытия выполнено без устройства дорожного корыта, чем завышены объемы и стоимость выполненных работ на сумму 353 898,00 грн.
На основании составленных актов приемки выполненных строительных работ, из государственного бюджета излишне перечислены денежные средства в размере 353 898,00 грн.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (в редакции от 07.04.2011), ч.1 ст. 366 УК Украины — злоупотребление служебным положением, служебный подлог.
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