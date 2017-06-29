Чиновники, что накручивают городу свои счетчики
Чиновником, который при оплате водоснабжения систематически занижал показания своего квартирного счетчика, «насобирав» таким образом 800 кубометров неоплаченной воды, оказался первый заместитель председателя областного совета Валентин Мельничук.
В общем, чиновник задолжал 14 тысяч гривен.
Об этом Высокому Валу стало известно из собственных источников, которые заслуживают доверие.
Напомним, этот факт без упоминания фамилии чиновника сегодня, 27 июня, во время расширенного совещания озвучил городской председатель Владислав Атрошенко.
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Он предположил, что чиновник планировал «решить» этот вопрос с каким-то недобросовестным контроллером путем «подкручивание» счетчика.
В информационной службе «Черниговводоканала» Высокому Валу отказались называть фамилию или хотя бы должность чиновника, ссылаясь на защиту персональных данных.
Отметим, что согласно электронной декларации, Валентин Мельничук владеет двумя земельными участками в Брусилове Черниговского района, квартирой в Чернигове, площадью 43 квадратных метра и жилым домом на почти 250 «квадратов» в областном центре.
Кроме этого, имеет автомобиль «BMW E84 X1 xDrive20d» 2014 года выпуска.
В прошлом году он получил свыше 256 тысяч гривен зарплаты, 261 тысячу гривен пенсии от ПАО «Сан Інбел Украина» и 198 тысяч гривен пенсии от государства.
Также он вместе с женой держит на банковских счетах свыше 640 тысяч гривен.
Что интересно, Мельничук является не единственным нарушителем среди черниговских чиновников.
Примерно такую же сумму вреда «Черниговводоканала» нанес и первый заместитель городского головы Михаил Шостак, в помещении которого обнаружили незаконную врезку к сетям.
Впоследствии чиновник таки подключился к сети официально.
Согласно декларации Шостака, он имеет в Чернигове квартиру на 35 квадратных метров, жилой дом, площадью 231 «квадрат» и земельный участок, площадью 948 «квадратов».
Также у него есть автомобиль «SUBARU FORRESTER» 2006 года выпуска. В прошлом году он получил 210 тысяч гривен зарплаты, а на банковских счетах держит 750 тысяч гривен. Высокий ВалДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым