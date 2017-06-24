Черниговца осужден за «липовое» водительское удостоверение
24.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Прокурором в суде доказано вину местного жителя, который в феврале месяце текущего года во время установления обстоятельств административного правонарушения предъявил сотрудникам патрульной полиции заведомо поддельное удостоверение водителя.
Об этом ЧЕline сообщили в прокуратуре города Чернигова.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).
Приговором Деснянского районного суда обвиняемый приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 850 грн.
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