Черниговских «демократов» опередил Нежин за прозрачностью
На сайте проекта «Прозрачные города» представлен рейтинг прозрачности городов. Нежин обошел Прилуки и Чернигов.
«Проблема, которую решает данный проект – это коррупция в местных органах самоуправления и несоблюдение лучших практик прозрачности и подотчетности. В Украине продолжается реформа децентрализации, и как результат – больше власти и финансовых ресурсов делегированы на уровень муниципалитетов, для укрепления местного самоуправления. Это является риском для увеличения коррупции на локальном уровне. Поэтому очень важным на данном этапе является повышение прозрачности городов, ведь без этого вся польза от децентрализации может быть нівельованою», — именно так описывается проект на официальном сайте.
В представленном рейтинге Нежин занял седьмую позицию. Прилуки заняли 25 место, а Чернигов — 28.
Руководству Нежина указали на плюсы и ошибки, а также дали советы по их исправлению:
- Городу необходимо обнародовать за 20 рабочих дней все проекты решений , протоколы заседаний исполкома.
- Следует своевременно (за 10 дней до проведения первого пленарного заседания очередной сессии совета) обнародовать полный порядок дня сессий с перечнем всех названий проектов решений, которые планируются рассмотреть.
- Следует обнародовать информацию о все закупки осуществлены подчиненными коммунальными органами, учреждениями и предприятиями на сумму до 50 тыс., информацию об актуальных закупках всего города, а также обобщенную информацию о результатах закупок за предыдущие три года (конкурентные/неконкурентные, допорогові/надпорогові, количество и сумма контрактов, топ закупщики/победители)
- Городу нужно обнародовать информацию что касается жилищной политики, такую как информация о способах и критерии распределения жилья, сообщения (анонсы) о предстоящих заседаниях общественной комиссии по жилищным вопросам и др.
- Нужен раздел с информацией о решении совета относительно предоставления или отказа в выделении финансовой поддержки, помощи и архив таких решений как минимум за предыдущие 2 года. Желательно иметь обнародованную информацию о безуспешных претендентов на получение финансирования.
- Желательно иметь возможность подать онлайн-заявление на получение места или услуги в городских учреждениях социальной помощи и информацию о вакансиях в учреждениях социальной помощи.
- Городу нужно иметь специальный инструмент для сообщения о неэтичном поведении, дискриминации (гендерной или другую) или конфликт интересов служащих или уполномоченное лицо в исполкоме или совете.
- Необходимо опубликовать генеральный план города, детальные планы территорий.
- Рекомендуется опубликовать биографии руководителей коммунальных предприятий. Стоит заметить, что на сайте на специальной странице есть удобный сервис оплачивать коммунальные услуги онлайн.
- Стоит обнародовать информацию о актуальные результаты и протоколы продажи или аренды имущества громады.
- Рекомендуется опубликовывать больше информации о местоположении заведений внешкольного образования, музыкальных и художественных школ, график работы и виды предлагаемых кружков, секций и тому подобное.
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