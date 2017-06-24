Черниговский «Одесский дворик» переезжает в Гомель (Фоторепортаж)
И снова гуляли по Дерибасовской в Черниговском филармоническом центре фестивалей и концертных программ 21 июня 2017 года. Черниговские зрители, некоторые из которых пришли на «Лирические и веселые истории Одесского дворика» второй раз под впечатлением от первого спектакля в прошлом месяце, обеспечили полный аншлаг. И были поражены повторно, поскольку креативный режиссер-постановщик Дмитрий Обєдніков, не останавливаясь на достигнутом успехе первого спектакля, вторую сделал еще ярче, еще динамичнее, еще она точнее, вернее.
На Дерибасовской филармонического центра собрались вместе все компоненты замечательного феерического мюзикла во впечатляющем исполнении талантливых черниговских артистов. Песни, шутки, театрализованные сценки, хореографические номера – все это соединилось единственной комедийной сюжетной линией: несравненная, уникальная Одесса глазами потрясенного американского сценариста.
Черниговские зрители наслаждались ностальгическими песнями из советских кинофильмов, незабываемыми произведениями великого Утесова, пели «Шаланды полниє кефали».
Много популярных композиций создатели программы перевели на украинский, благодаря чему песни получили новую жизнь.
Среди зрителей в этот вечер были гости из Беларуси – директор Гомельской областной филармонии Елена Давыдовская и ее заместитель по концертной деятельности Елена Хозеєва.
«У меня было такое ощущение, что артисты и зрители слились в одно целое. Этот интер-актив, который предоставляется зрителю, дорогого стоит, это талант от Бога! Я видела, как они отдавали себя каждому зрителю, это был диалог глаза в глаза, когда эмоции в каждой ноте, в каждом жесте, в каждом движении!» — поделилась впечатлениями после спектакля директор Гомельской филармонии.
И сразу договорилась о гастролях «Одесского дворика» в Беларуси с директором Черниговского областного филармонического центра фестивалей и концертных программ Сергеем Теребуном, который согласился на такое предложение.
Зато уже в сентябре этого года на сцене Черниговского областного филармонического центра будет выступать артистка Гомельской филармонии, народная артистка Республики Беларусь Галина Павленок. Как отметили директора обоих филармоний – это продолжение хорошей дружбы и творческого сотрудничества, что получила новое дыхание год назад.
«Наша задача не замыкаться в себе, в городе или области. Мы сейчас сотрудничаем с каждым областным центром по всей стране, с Национальной филармонией Украины, со многими национальными коллективами также имеем хорошее творческое сотрудничество. А с Гомелем вообще Бог велел – это наши ближайшие соседи!» — заметил Сергей Теребун.
Следовательно вскоре Дерибасовской гулять вместе с артистами Черниговского филармонического центра белорусские зрители.
Текст и фото Виктора Кошмала
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым