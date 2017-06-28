Черниговская ОГА дала «зеленый свет» Семеновский ОТГ
28.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Соответствующее распоряжение председатель Черниговской облгосадминистрации Валерий Кулич подписал 26 июня.
В документе говорится о том, что областная государственная администрация утверждает заключение о соответствии проектов решений о добровольном объединении 13-ти территориальных общин Семеновского района в ОТГ.
Планируется, что к ОТГ войдут Семеновская городская, Архипівська, Галагановский, Карповицька, Костобобрівська, Машівська, Николаевская, Александровская, Погорільська, Старогутківська, Тимоновицька, Хотіївська, Чорнорізька, Янжулівська сельские совета Семеновского района.
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