Черниговская ОГА дала «зеленый свет» Семеновский ОТГ

magictr | 28.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Соответствующее распоряжение председатель Черниговской облгосадминистрации Валерий Кулич подписал 26 июня.

В документе говорится о том, что областная государственная администрация утверждает заключение о соответствии проектов решений о добровольном объединении 13-ти территориальных общин Семеновского района в ОТГ.

Планируется, что к ОТГ войдут Семеновская городская, Архипівська, Галагановский, Карповицька, Костобобрівська, Машівська, Николаевская, Александровская, Погорільська, Старогутківська, Тимоновицька, Хотіївська, Чорнорізька, Янжулівська сельские совета Семеновского района.

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