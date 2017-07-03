Черниговец завоевал 1-е место на Чемпионате Украины по велоспорту
В городе Луганск с 3 июня по 2 июля длился Чемпионат Украины по велоспорту на шоссе по олимпийским дисциплинам.
В первый день соревнований в индивидуальной гонке на время 20 км воспитанник КВУУ ДЮСШ «Украина» Черниговского городского совета Андрей Пономарь завоевал 1-е место.
В командном зачете, в этой же гонке, команда Черниговской области заняла 2-е место, уступив лишь одно очко команде Николаевского высшего училища физической культуры.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Наталья Кривоус.
Во второй день соревнований в индивидуальной групповой гонке (89 км) Андрей Пономарь финишировал вторым. Таким образом, команда Черниговской области заняла 2-е место.
Отметим, что по результатам предыдущих стартов Андрей прошел отбор на олимпийский юношеский фестиваль и уже следующую свою гонку спортсмен проведет в Хорватии.
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