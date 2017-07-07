Чем лечить мозоли на руках?
Причины возникновения мозолей однотипны: чаще всего это вина вашей обуви. Если оно слишком большое или слишком тесная то возникает трение кожи о поверхность и мозоль – это защитная реакция организма.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лечебные свойства пчелиного воска
Свежие мозоли наиболее болезненны, поскольку кожа почувствовала раздражение сравнительно недавно, возникает покраснение и підпухлість. На этом месте впоследствии возникает пузырь, наполненный жидкостью. Его прокалывать нельзя, так как может попасть в организм инфекция и тогда неизбежно воспаление и нагноение этого места. При свежем мозоли надо сделать мыльную или содовую ванночку, после чего нанести на мозоли, салициловую мазь или просто прижечь йодом и защитить пораженное место пластырем.
Со старыми мозолями справиться тяжело, поскольку они имеют так называемый “корень”, который вырастает вглубь от 1 до 5 мм.
В таких случаях даже применяют метод криодеструкции (вымораживание с помощью жидкого азота). Часто целебен применения специальных кератопластичних мазей. Можете пользоваться специальными смягчающими ванночками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Что делать, если ребенок постоянно просит поиграть с ней
- Как помочь подростку найти себя? Топ-5 советов
- Медовый коктель
- Куриные котлеты с капустой