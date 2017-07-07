Цвет папоротника, пьяный дебошир в садике и наркобарон: основные новости за четверг
Костер и цвет папоротника: священник рассказал, как отмечать Рождество Иоанна Крестителя.
В Нежине поймали наркобарона: изъяли 36 мешков конопли.
В Чернигове до детского сада забежал пьяный дебошир с топором. «Хмельные» подробности «посещения» детсада пьяным мужем с топором.
Нужда за деньги: туалет на «Золотом берегу» скоро станет платным.
Житель Нежина продавал диски с порнографией прямо на железнодорожном вокзале.
Сегодня «искателей папоротника» до 1 ночи будет возить 9-й троллейбус.
Претерпели изменения некоторые внутриобластные рейсы и маршруты.
Композиция возле двора: на Коропщине готовятся к Ивана Купала.
Со школы – полуживой: на Черниговщине ученик остался без селезенки. Подробнее в сюжете.
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