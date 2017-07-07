Цвет папоротника, пьяный дебошир в садике и наркобарон: основные новости за четверг

magictr | 07.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Костер и цвет папоротника: священник рассказал, как отмечать Рождество Иоанна Крестителя.

В Нежине поймали наркобарона: изъяли 36 мешков конопли.

В Чернигове до детского сада забежал пьяный дебошир с топором. «Хмельные» подробности «посещения» детсада пьяным мужем с топором.

Нужда за деньги: туалет на «Золотом берегу» скоро станет платным.

Житель Нежина продавал диски с порнографией прямо на железнодорожном вокзале.

Сегодня «искателей папоротника» до 1 ночи будет возить 9-й троллейбус.

Претерпели изменения некоторые внутриобластные рейсы и маршруты.

Композиция возле двора: на Коропщине готовятся к Ивана Купала.

Со школы – полуживой: на Черниговщине ученик остался без селезенки. Подробнее в сюжете.

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