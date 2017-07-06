Фильм поможет вам в воспитании детей (ВИДЕО)

Эта картина поднимет настроение и поможет по-другому взглянуть на привычные вещи, сообщает сайт Наша мама.
“Детки в порядке” (The Kids Are All Right; 2010)
История о нюансах искусственного осеменения. Мальчик и девочка, которых воспитывают две мамы, решают отыскать своего биологического отца. Сначала дети встречаются с ним тайком от мам, но когда те узнают правду, то приглашают мужчину к себе в дом на ужин. Общая желание узнать, какой он же он на самом деле человек, приводит к сумбурным событий в их нетрадиционном семейном уставе. В результате знакомство с фактическим отцом дает понять всем членам семьи, что иногда неизвестному лучше оставаться неизвестным.
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Источник: goodhouse.com.ua
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