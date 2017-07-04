У ребенка налет на языке: о каких болезнях это говорит
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Белый густой налет на языке сопровождает инфекционные заболевания, например тонзиллит или скарлатина. Если они начинаются, язык обложен первые три дня, а затем приобретает ярко-малиновый цвет, сосочки всех групп увеличиваются в размерах. А при вирусных респираторных инфекциях (грипп, корь) язык меняется только после трех дней с начала болезни, а именно краснеет, увеличивается в объеме (набухает) и на нем проступают расширенные кровеносные сосуды.
Белый толстый налет на языке говорит о проблемах в различных органах, но прежде всего – пищеварительных. Если язык к тому же стал отечным и влажным, в наличии симптом отравления, аппендицита, холецистита, гастрита. Налет по краям на передней части – возможна патология органов дыхания; на задней трети языка – неполадки в работе толстого кишечника; на средней части – проблемы с двенадцатиперстной кишкой; в середине языка при красном кончике – вероятность повышенной кислотности желудка. При пониженной кислотности язык белый и сухой. Налет одновременно на корни и по краям языка дает основание думать, что у ребенка может быть заболевание почек.
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Желтый налет чаще всего образуется из-за нарушения работы печени и/или желчного пузыря. При поражении этих органов происходит заброс желчи из желудка в полость рта, ею и окрашивается язык в соответствующий желтоватый цвет. При нарушении оттока желчи (холестаз) цвет может поменяться на зеленоватый.
Желто-белый налет покрывает язык при интоксикации во время отравления или запоров.
Серый налет возникает в результате длительных проблем в работе органов желудочно-кишечного тракта.
Черный или темно-коричневый налет бывает после длительного приема антибиотиков, приводящих к нарушению равновесия кишечной микрофлоры. Иногда свидетельствует о заболеваниях органов мочевыделительной системы. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.2mm.ru
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