Ученые обнаружили болезнь, которая развивается у детей на фоне пищевой аллергии
08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Ученые из Высшей школы психологии Феркауфа и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна обнаружили, что у детей с пищевой аллергией чаще развиваются симптомы тревоги. Тезультати исследование было опубликовано в The Journal of Pediatrics”.
А вот исследователи из Школы общественного здоровья Мейлмэн при Колумбийском университете изучили связь между пищевой аллергией и тревожностью у 80 детей в возрасте от 4 до 12 лет. Оказалось, что 57% респондентов, которые имеют пищевую аллергию
страдают и от имптомів тревоги. Для сравнения, в контрольной группе детей без аллергии количество тревожных детей было почти на 10% меньше, пишет health.unian.ua.