Успешный семейный бизнес: пример варвинской семьи
Каким должен быть идеальный бизнес-партнер? Наверное, кроме профессионализма, трудолюбия и надежности, он должен искренне, как и владелец, болеть за успех. А кто же может превзойти в этом стремлении родного человека? Хотя есть бизнесмены, которые категорически отказываются работать с родственниками.
Впрочем, есть немало семей, которые своим примером доказывают: семейный бизнес равняется успеху. Одна из таких – варвинский семья Дирявків, муж и жена в которой всегда вместе: как в жизни, так и на работе.
Первый шаг к бизнесу сделал муж Александр. Однажды понял, что нестерпимо хочет какой-то другой жизни для себя и своей семьи; стремится получить новый опыт, который мог бы передать детям; сделать что-то свое, значимое, что поможет реализовать накопленный потенциал, осуществить давнюю мечту, даст возможность гордиться собой и стать примером для родных. Так родилась собственное дело по ремонту компьютеров и периферийного оборудования.
Оставшись без работы, по примеру мужа и заручившись его поддержкой, подалась в бизнес и жена Ирина. Она решила не стоять на учете в центре занятости, а воспользовалась для старта одноразовой выплатой помощи по безработице. Вид деятельности выбрала такой, как и у мужа. С тех пор у них семейный бизнес.
Женщина по профессии бухгалтер, за плечами имела опыт работы менеджером по логистике. Говорит: «Я быстро поняла, что в бизнесе любой опыт пригодится, любые знания пойдут на пользу. Особенно ценен опыт работы с людьми, умение договариваться и налаживать конструктивные деловые отношения».
Самым тяжелым был первый месяц предпринимательской деятельности, было боязно, непривычно, надо было быстро учиться быть коммерсантом. Помогли целевые курсы, которые прошла по направлению службы занятости. Плечо подставил и человек: помогал с оформлением, составлением договоров с клиентами, приобретением технического оборудования. Вспоминает: впоследствии мы так и распределили функции – человек отвечает за стратегическое развитие нашего бизнеса, привлечения клиентов, а жена – за ведение документации, финансы и материально-техническое обеспечение.
Среди партнеров предпринимателей Дирявків – районный центр занятости, к которому они обращаются уже как работодатели и получают весомую помощь. Речь идет о подборе кадров, финансовую поддержку на создание дополнительных рабочих мест.
Елена Кугут, директор Варвинского районного центра занятости
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