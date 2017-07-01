Упала старая акация: пострадал ребенок (Фото)
01.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
На улице Толстого проезд между 132-м и 140-м домами перегородила аварийная акация. Дерево похилилося и упало во время сильного дождя.
Очевидцы говорят, что ветвями и колючками расцарапал несовершеннолетнего мальчика, который пробегал неподалеку. Акация также оборвал провода.
Коммунальщики устранять последствия непогоды не торопятся. По крайней мере, на месте нет ни одного человека, который освободил бы проезд.
Напомним, что на этой улице, с другой стороны этого же дома, растет целый ряд аварийных деревьев. Надеемся, они выдержат прогнозируемые синоптиками грозы.
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