Украинский журналист потролив Атрошенко: реакция на орденоносца
30.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Новость о том, что президент Украины Петр Порошенко наградил городского голову Чернигова Владислава Атрошенко орденом «За заслуги» ІІІ степени не осталась незамеченной на всеукраинском уровне.
Активисты, политики и политические эксперты удивились такому развитию событий и начали возмущаться, мол, за какие заслуги гарант наградил орденом человека, который прислужувала Виктору Януковичу и голосовала 16 января 2014 года за так называемые драконовские законы.
В частности, журналист Сергей Руденко на своей странице в сети Facebook опубликовал несколько постов по этому поводу. Один из них – это 10 биографических фактов из жизни Владислава Атрошенко.
Также Сергей Руденко вспомнил случай во время одной из телепередач, в которой он был ведущим.
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