Ужасная ДПТ: подробности столкновения поезда с автомобилем на Ніжинщині
В полицию поступило сообщение, что 1 июля около 08:20 между селами Хвилівка и Крапивне Нежинского района на железнодорожном переезде «Нежин-Лосиновка» в результате столкновения грузового поезда сообщением «Прилуки-Нежин» с автомобилем «Hyundai Santa Fe» один человек погиб, еще один травмирован.
Об этом ЧЕline сообщили в управлении превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Нежинского отдела полиции, спасатели и медики.
Правоохранители установили, что водитель иномарки, двигаясь в направлении Нежина, не выполнил требования дорожного знака 2.2. «Проезд без остановки запрещен», не убедился в отсутствии препятствия и совершил столкновение с грузовым поездом сообщением «Прилуки-Нежин».
В результате аварии 55-летняя пассажирка автомобиля «Hyundai Santa Fe» погибла на месте происшествия, 56-летний водитель получил телесные повреждения, госпитализирован в травматологическое отделение Нежинской центральной городской больницы.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, если оно повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение), что карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Досудебное расследование продолжается.
Правоохранители обращаются к водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, требований светофорных объектов и дорожных знаков, быть особенно внимательными и осторожными при пересечении железнодорожных переездов, ведь пренебрежение этими элементарными требованиями в большинстве случаев приводит к фатальным последствиям.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым