Трое нежинцев набрали «ЗНОшний» максимум

magictr | 01.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В ходе нынешнего внешнего независимого оценивания трое нежинских выпускников получили по 200 баллов. Отметим, что все трое учились в городском лицее.

В частности, «двухсотки» получили:

Брагида София (немецкий язык, учитель – Щербак А.М.),

Гофман Роман (математика, учитель – Овчинникова Т.А.),

Платонов Денис (математика, учитель – Овчинникова Т.А.).

Кроме того, результат 199,5 имеет Скочій Владислава (украинский язык и литература, учителя – Коткова Л.И., Корень И.В.).

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