Трое нежинцев набрали «ЗНОшний» максимум
01.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В ходе нынешнего внешнего независимого оценивания трое нежинских выпускников получили по 200 баллов. Отметим, что все трое учились в городском лицее.
В частности, «двухсотки» получили:
Брагида София (немецкий язык, учитель – Щербак А.М.),
Гофман Роман (математика, учитель – Овчинникова Т.А.),
Платонов Денис (математика, учитель – Овчинникова Т.А.).
Кроме того, результат 199,5 имеет Скочій Владислава (украинский язык и литература, учителя – Коткова Л.И., Корень И.В.).
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым