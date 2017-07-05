Трагедией закончилась «охота» на браконьеров
05.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня , 5 июля, в полпервого ночи на Черниговщине был застрелен егерь.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Трагедия произошла в сек. Ковпыта Черниговского района. Черниговец вместе со знакомым егерем и еще одним мужчиной с целью выследить браконьеров осуществляли обход территории леса.
Когда мужчины сели в машину, у одного из них, который сидел на переднем сидении, случайно выстрелило ружье, которое он держал в руках. От выстрела егерь, который сидел на заднем сиденье автомобиля, скончался на месте.
У погибшего остались двое детей.
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