ТОП-10 ошибок в макияже, которые делают все девушки
Проверь, не делаешь ли ты ошибок, используя косметику!
2. Использование большого количества тонального крема. Меньше – лучше.
3. Обильное нанесение духов. Используй аромат только в точках пульса.
4. Выход на улицу с “несвежей” головой. Сухой шампунь должен стать твоим лучшим другом.
5. Удаление прыщиков. Лучше обратиться к специалисту.
6. Экономия на лаке для ногтей. Если ты хочешь добиться стойкости маникюра, не экономь на лаке.
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7. Нанесение большого количества румян. Для того, чтобы не ошибиться в этом вопросе, просто ищи источник естественного света и делай макияж в той зоне.
8. Многослойное нанесение туши. Визажисты не рекомендуют наносить продукт более, чем в два слоя.
9. Игнорирование пилинга губ перед макияжем. Даже самый красивый и трендовый цвет на сухих губах будет терять свою крутизну.
10. Неестественный вид бровей. Мы понимаем, что широкие брови в моде, но во всем нужно знать меру. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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