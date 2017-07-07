ТОП-10 ошибок в макияже, которые делают все девушки

magictr | 07.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Проверь, не делаешь ли ты ошибок, используя косметику!

1. Плохая растушевка тонального крема. Всегда помни о линии роста волос и шее.

2. Использование большого количества тонального крема. Меньше – лучше.

3. Обильное нанесение духов. Используй аромат только в точках пульса.

4. Выход на улицу с “несвежей” головой. Сухой шампунь должен стать твоим лучшим другом.

5. Удаление прыщиков. Лучше обратиться к специалисту.

6. Экономия на лаке для ногтей. Если ты хочешь добиться стойкости маникюра, не экономь на лаке.

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7. Нанесение большого количества румян. Для того, чтобы не ошибиться в этом вопросе, просто ищи источник естественного света и делай макияж в той зоне.

8. Многослойное нанесение туши. Визажисты не рекомендуют наносить продукт более, чем в два слоя.

9. Игнорирование пилинга губ перед макияжем. Даже самый красивый и трендовый цвет на сухих губах будет терять свою крутизну.

10. Неестественный вид бровей. Мы понимаем, что широкие брови в моде, но во всем нужно знать меру. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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