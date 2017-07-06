Только мамочка Полина Гагарина снимает новый клип (ФОТО)
06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Об этом свидетельствует фотоотчет.
Немного поспойлерю кадрами из клипа #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ !!! #полинагагарина #гагаринапоехали #ятакжду #авы?
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Однако уже сейчас, через несколько месяцев после родов, Полина начала работу над новым клипом, о чем рассказала підписникам в Інстаграмі, выложив фотоотчет. На фотографии певица погружена в бассейн, оголяя части своего тела. Очевидно, что звезда пришла в форму после родов и выглядит прекрасно! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
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