Только мамочка Полина Гагарина снимает новый клип (ФОТО)

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Об этом свидетельствует фотоотчет.

Совсем недавно Гагарина рассказала, как быстро привести себя в форму. Певица призналась, что сильно прибавила в весе, поэтому хочет в короткие сроки расстаться с лишними килограммами. “Фото с плоским животом и идеальными формами через неделю после родов похвастаться не могу. Но могу сказать, что сижу на строгой диете и начинаю делать потихоньку упражнения, и эффект очень даже. Так что, концерты не за горами”, – добавила Полина.

Немного поспойлерю кадрами из клипа #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ !!! #полинагагарина #гагаринапоехали #ятакжду #авы?

Публикация вот Polina Gagarina (@gagara1987) 4 Июл 2017 в 4:37 PDT

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Однако уже сейчас, через несколько месяцев после родов, Полина начала работу над новым клипом, о чем рассказала підписникам в Інстаграмі, выложив фотоотчет. На фотографии певица погружена в бассейн, оголяя части своего тела. Очевидно, что звезда пришла в форму после родов и выглядит прекрасно! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

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