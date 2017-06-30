С Елецкого монастыря чуть не украли ценные иконы

magictr | 30.06.2017 | Новости | Комментариев нет

В результате спецоперации полиции и роты полиции особого назначения ГУНП полиция задержала «на горячем» ранее судимого гражданина с похищенными в монастыре иконами.

Несколько дней назад полиция получила оперативную информацию, что на территории Черниговского Елецкого женского монастыря готовится преступление. Речь шла о возможности кражи старинных икон из помещения ігуменського корпуса монастыря.

Оперативники уголовного розыска вместе со спецназовцами роты полиции особого назначения устроили засаду. И действительно, после часа ночи, когда на улице погасли фонари, полицейские услышали какой-то шорох. Мужчина подошел к зданию, профессионально открыл окно и быстро залез внутрь.

Когда вор уже выходил из корпуса с похищенными иконами, полицейские задержали его. В его спортивной сумке находились две похищенные иконы Божией Матери.

Задержанным оказался прилучанин, ранее судимый за убийство по неосторожности. Правда, мужчина отсидел в СИЗО всего полтора года и вышел на свободу. Вот только на путь исправления он не стал и вернулся на тропу криминала.

Благодаря удачно проведенной операции исторические иконы не попадут к чьему закрытого собрания древностей или просто не будут перепроданы поклонникам антиквариата.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или что нанесла значительный ущерб потерпевшему) – наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Подозреваемый задержан согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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