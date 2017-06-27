Сіверянин сгорел в собственном доме из-за окурка
В Службу спасения «101» в Козелецком районе 26 июня в 07:46 поступило сообщение о пожаре жилого дома в селе Чемер, что в 24 километрах от райцентра.
Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.
По вызову к месту происшествия оперативно прибыло отделение 5-й Государственной пожарно-спасательной части.
Огнеборцы в 08:12 пожар локализовали, а в 08:14 окончательно ликвидировали. В ходе тушения в одной из комнат дома возле кровати спасатели обнаружили тело 73-летнего владельца дома без признаков жизни.
По предварительным данным, причиной трагедии послужила неосторожность погибшего во время курения.
К ликвидации пожара привлекались 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники. Огнем повреждены вещи домашнего обихода.
В связи с этим спасатели обращаются к гражданам с просьбой быть внимательными и осторожными в обращении с огнем, не допускать курения в постели, тщательно тушить окурки и спички.
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