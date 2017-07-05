Стали известны имена лучших спортсменов области по итогам двух месяцев
05.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Лучшими спортсменами апреля этого года по итогам выступлений на международных, всеукраинских соревнованиях признаны:
среди взрослых — Валентина Кисиль;
среди юниоров, юношей — серебряных призеров командного чемпионата Украины по велоспорту (шоссе) Дениса Хотульова и Богдана Щербина.
В мае лучшим спортсменом среди взрослых стал Роберт Тремба – чемпион мира среди спортсменов с недостатками зрения, футзал;
среди юниоров, юношей — чемпион Украины по велоспорту (маунтенбайку) Владислав Денисенко.
Лучшие тренеры по апрель — Александр Овчаренко и Николай Аксюта, за май — Владимир Татарченко и Анатолий Бегоян.
Источник: НОК Украины в Черниговской области
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