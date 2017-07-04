Средства, которые лечат варикоз
Мази
Если вы распознали болезнь на ранних стадиях, вам поможет это средство наружного применения. Мазь борется с отечностью и регулирует микроциркуляцию, предотвращая тромбы или рассасывая уже имеющиеся. В течение двух недель утром, днем и вечером мазь наносится на место измененных сосудов. Гепарин, Ескувген, Індовазин или Ліогель – одни из наиболее эффективных для лечения.
Таблетки
Медикаменты в форме таблеток – распространенный способ борьбы с болезнью. К таблеткам обращаются в том случае, если локальное нанесение препарата невозможно. Врачи предлагают комплексное лечение, которое состоит из таблеток и средств локального применения. Таблетки улучшают тонус сосудов и снимают воспалительный процесс. Они ускоряют кровообращение и лимфоотток. Самые распространенные – Авеню, Аскорутин или Диофлан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несложная гимнастика, которая спасет вас от варикоза
Кремы
Основной действующий компонент кремов – антикоагулянт, который обезболивает и укрепляет сосуды. В составе кремов присутствуют витамины С, В1 и В5, которые помимо укрепления венозных стенок ускоряют регенерацию тканей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-Три упражнения для идеального животика
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как научить детей выговаривать “Р”?
- 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
- Блины из бисквитного теста
- Вкусные котлеты из баклажанов