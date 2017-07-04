Средства, которые лечат варикоз

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Средства от варикоза

Мази
Если вы распознали болезнь на ранних стадиях, вам поможет это средство наружного применения. Мазь борется с отечностью и регулирует микроциркуляцию, предотвращая тромбы или рассасывая уже имеющиеся. В течение двух недель утром, днем и вечером мазь наносится на место измененных сосудов. Гепарин, Ескувген, Індовазин или Ліогель – одни из наиболее эффективных для лечения.

Таблетки
Медикаменты в форме таблеток – распространенный способ борьбы с болезнью. К таблеткам обращаются в том случае, если локальное нанесение препарата невозможно. Врачи предлагают комплексное лечение, которое состоит из таблеток и средств локального применения. Таблетки улучшают тонус сосудов и снимают воспалительный процесс. Они ускоряют кровообращение и лимфоотток. Самые распространенные – Авеню, Аскорутин или Диофлан.

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Кремы
Основной действующий компонент кремов – антикоагулянт, который обезболивает и укрепляет сосуды. В составе кремов присутствуют витамины С, В1 и В5, которые помимо укрепления венозных стенок ускоряют регенерацию тканей.

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