Специалисты развеяли главные мифы об ЭКО

magictr | 05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Теперь вы можете не волноваться, прибегая к искусственному заплідення, сообщает сайт Наша мама.

Некоторые считают, что ЭКО связано со сниженным интеллектом у детей. Однако эксперты из Индии говорят: дети, зачатые с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, к которым относится ЭКО, по уровню когнитивного развития не отличаются от тех, кто был зачат естественным путем.

Кроме того, ученые отметили, что многие дети, зачатые с использованием ЭКО, были более способные детей, зачатых естественным путем. Они лучше справлялись с когнитивными тестами. По словам исследователей, ранее вспомогательные репродуктивные технологии существенно увеличивали вероятность многоплодной беременности, преждевременных родов и рождения детей с низким весом. А низкий вес при рождении, как известно, повышает риск возникновения проблем в процессе развития.

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Специалисты утверждают, что за последнее время многое изменилось. Прогресс в сфере вспомогательных репродуктивных технологий привело к снижению вероятности многоплодной беременности и сопутствующих ей рисков. Также исследователи отметили: решаться на ЭКО лучше в молодом возрасте. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: meddaily.ru

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