Состоялась жеребьевка чемпионата Украины сезона 2017/18
Совсем недавно утихли футбольные баталии на полях в рамках переходного чемпионата Украины по футболу среди женщин в Высшей лиге сезона 2017 года, в котором черниговская «Легенда» завоевала «бронзовые» награды.
А уже сегодня, 29 июня, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка календаря чемпионата Украины сезона 2017/18 годов. Очередной чемпионат пройдет в два круга с новым форматом – осень-весна. В очередном национальном первенстве в Высшей лиге примут участие 10 команд.
Новичком соревнований является клуб «Ладомир» из Владимир-Волынского, который стал победителем Первой лиги, таким образом поднявшись до отечественной «элиты» футбольных женских команд.
Во время жеребьевки были определены пары команд, которые сыграют между собой в первых двух турах. Старт чемпионата запланирован на 5 августа. В этот день черниговская «Легенда – ШВСМ» пожалует в гости к Днепру, где сыграет свой поединок против местной «Согласия». Еще один представитель черниговского футбола, «Единство» из Плисок, на своем поле проэкзаменует новичка соревнований «Ладомир» из Владимир-Волынского.
1 тур
Единство (Плиски) – Ладомир (Владимир-Волынский)
Согласие (Днепр) – Легенда – ШВСМ (Чернигов)
2 тур
Легенда – ШВСМ (Чернигов) – Родына – Лицей (Костополь)
Жилстрой – 2 (Харьков) – Единство (Плиски)
Согласно Регламенту соревнований, команда, которая займет последнее место по итогам сезона, переходит в Первую лигу.
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