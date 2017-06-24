Сосниччина будет прощаться со своим сыном
24.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
“И снова община теряет цвет Нации! , – написал на своей странице в сети Фейсбук сосницкий поселковый голова Андрей Портной. – Сегодня поздно ночью встречаем погибшего на востоке бойца 92 бригады Хорол Владимира, родом из с. Волынка Сосницкого района. Ему было всего 21 год.
Вечная ему память!!!
Тело будут везти от въезда в Сосницу со стороны с. Малое Устье по ул. Корнева через “Круг” до выезда из Сосницы в сторону Новгород – Северского.
Призываю общину достойно встретить и провести в последний путь нашего героя!!!”
Сосничани сообщают, что по уточненным данным машина с телом воина прибудет в Сосницу ориентировочно в четыре часа утра