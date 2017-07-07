Скоро рожать детей смогут и мужчины
Женщины-трансгендеры должны иметь доступ к операциям по пересадке матки для следующей беременности, уверены британские медики. Репродуктологи считают, что подобные операции должны оплачиваться из карманов налогоплательщиков, ведь закон гарантирует равенство.
Один из основных деятелей “лагеря” защитников трансплантации – доктор Амель Алграні из Университета Ливерпуля. По мнению эксперта, в теории пересаживать матку можно всем желающим ощутить радость материнства, включая мужчин нетрадиционной ориентации и гетеросексуальных мужчин.
Это предложение уже встретило мощное сопротивление со стороны критиков, которые призывают не растрачивать ценный донорский материал. Более того, это подрывает основы материнства. То, что пересадка матки и вынашивания ребенка мужчиной возможны, гинекологи говорят давно. Правда, должно пройти лет десять, прежде чем подобные процедуры распространятся. На данный момент врачи апробировали только пересадку матки женщинам, рожденным без этого органа.
Так, с 2014 года минимум пять детей появились на свет у женщин, лишенных от рождения матки. Их спасли донорские органы, пересаженные в Университете Гетеборга. Кстати, в конце года британские медики собираются запустить программу по пересадке донорских маток минимум трем женщинам.
А профессор Стивен Вейерс из Университетского госпиталя Гента (Бельгия) собирается в ближайшее время пересадить матки 20 женщинам. Что касается трансгендеров, то медики уже сохраняют биологический материал (яйцеклетки, сперматозоиды) таких людей на тот случай, если в перспективе те захотят получить генетически родственную ребенка, пишет nastroenie.com.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым