Сквер им. Попудренко без Попудренко: очередной перенос памятников
Перенос еще одного памятника планируют в городском совете. На этот раз собираются перезахоронить командира Черниговского областного партизанского отряда, Героя Советского Союза Николая Попудренко, который погиб 7 июля 1943 года. Его похоронили в центре города в сквере, носящем его фамилию.
«В этом году в черниговской власти обратилась дочь Николая Попудренко. Светлана Николаевна хочет, чтобы тело отца перезахоронили на кладбище и просит городского голову, чтобы сделали это за счет городского совета», – сообщил заместитель городского головы Александр Ломако.
Он сообщил, что женщина вроде написала соответствующее обращение. Это подтверждает и руководитель отдела обращений граждан. Однако почему дочь главного партизана Черниговщины времен Советского Союза решила перезахоронить отца, выяснить нам не удалось. У подъезда нас встретил сын Светланы Попудренко и сообщил, что на эту тему общаться они не хотят.
«Извините, но после последнего интервью с одним местным телеканалом мама плохо себя чувствует. Выпила аж две упаковки сердечных лекарств. Мы уже на эту тему не хотим общаться. Нас и так заставили в городском совете давать это интервью», – сообщил мужчина.
Александр Ломако объясняет, что вместе с перезахоронением Попудренко планируют перенести и могилу заместителя командира Черниговского областного партизанского отряда Василия Капранова.
«Мы искали его родственников. Нашли внуков. И они сначала были против переноса могилы дедушки. Но сейчас вроде передумали. Поэтому мы будем с ними встречаться и обсуждать все, – рассказывает заместитель городского головы. – Стоимость перезахоронения незначительна. Это возьмет на себя КП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» Черниговского городского совета. А на месте, где сейчас памятники, работники КП «Зеленстрой» высадят клумбу».
Какую сумму выделят на эту процедуру, заместитель городского головы не подсчитал. Все подробности обсудят на заседании исполнительного комитета. Именно перезахоронение планируется на середину июля. Похоронят Героев Советского Союза без почестей и торжеств.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым