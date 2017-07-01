Синоптики предупреждают об шквалы и грозы в Чернигове и области
По Чернигову и области завтра 1 июля ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра 15-20 м/сек.
Об этом сообщает ПАО «Черниговоблэнерго».
Напоминает:
— во время порывов ветра не следует находиться под линиями электропередач;
— если вы увидели оборванный электрический провод, не следует подходить к нему на расстояние ближе 8 метров, и не допускать к нему других лиц до приезда работников Общества;
— не следует касаться оборванного электрического провода и пытаться его убрать;
— не пытайтесь самостоятельно устранить повреждения в электросетях, при этом стоит не забывать, что электрические провода часто проходят рядом с проводами телекоммуникационных сетей;
— в случае обнаружения повреждения в электрических сетях немедленно сообщите в Сall-центр Общества по телефону 0-800-210-310 или дежурному диспетчеру электросетей соответствующего района.
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